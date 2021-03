Governo Draghi: la forza della parola dopo il frastuono (Di venerdì 5 marzo 2021) Ha fatto colpo su chi, di suo, non era avvezzo. O su quanti, ormai frastornati da fragorose e martellanti presenze sulla scena, avevano scambiato l’andazzo per la norma, ritenendola infine la regola al tempo della postmodernità. Il silenzio che accompagna i primi passi del Governo Draghi annuncia una novità vistosa, a prima vista più importante della sua stessa insolita composizione. Quasi un indicatore di sobrietà e misura. È il rovesciamento di un canone, l’indicazione di un altro stile, che riguarda in primo luogo la persona, ma investe di riflesso, al netto di immancabili intemperanze (“vecchia politica”), pure la compagine, uniformatasi di colpo al nuovo, non si sa se per convinzione o perché presa in contropiede. Forse ne può uscire influenzato persino il modo di governare. Il silenzio intorno all’azione di ... Leggi su leurispes (Di venerdì 5 marzo 2021) Ha fatto colpo su chi, di suo, non era avvezzo. O su quanti, ormai frastornati da fragorose e martellanti presenze sulla scena, avevano scambiato l’andazzo per la norma, ritenendola infine la regola al tempopostmodernità. Il silenzio che accompagna i primi passi delannuncia una novità vistosa, a prima vista più importantesua stessa insolita composizione. Quasi un indicatore di sobrietà e misura. È il rovesciamento di un canone, l’indicazione di un altro stile, che riguarda in primo luogo la persona, ma investe di riflesso, al netto di immancabili intemperanze (“vecchia politica”), pure la compagine, uniformatasi di colpo al nuovo, non si sa se per convinzione o perché presa in contropiede. Forse ne può uscire influenzato persino il modo di governare. Il silenzio intorno all’azione di ...

