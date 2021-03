Gotti: “Siamo forti mentalmente, ciò che è successo a Milano non si può cambiare” (Di venerdì 5 marzo 2021) Luca Gotti, tecnico bianconero, ha presentato così la gara di domani contro il Sassuolo a Udinese TV: La gara di San Siro vi dà più consapevolezza in vista di domani o teme il contraccolpo?“Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere forte mentalmente a prescindere dagli episodi e quindi di riuscire a superarli senza contraccolpo, anche nel corso delle partite. In questa ottica, quello che è successo non lo cambiamo più e cerchiamo di avere tutta la forza mentale possibile per affrontare al meglio il futuro”. Problemi per Samir e Becao. Come stanno?“Samir non sarà a disposizione fino alla sosta credo. Becao ha riportato, in quel contatto con Rebic, una frattura scomposta alle ossa nasali, ma mi ha dato piena disponibilità ad esserci”. Che gara e che Sassuolo si aspetta? “Il Sassuolo ha caratteristiche molto precise ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Luca, tecnico bianconero, ha presentato così la gara di domani contro il Sassuolo a Udinese TV: La gara di San Siro vi dà più consapevolezza in vista di domani o teme il contraccolpo?“Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere fortea prescindere dagli episodi e quindi di riuscire a superarli senza contraccolpo, anche nel corso delle partite. In questa ottica, quello che ènon lo cambiamo più e cerchiamo di avere tutta la forza mentale possibile per affrontare al meglio il futuro”. Problemi per Samir e Becao. Come stanno?“Samir non sarà a disposizione fino alla sosta credo. Becao ha riportato, in quel contatto con Rebic, una frattura scomposta alle ossa nasali, ma mi ha dato piena disponibilità ad esserci”. Che gara e che Sassuolo si aspetta? “Il Sassuolo ha caratteristiche molto precise ...

