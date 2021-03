Gomez su La7: “Dove sono finiti tutti i ristoratori come Vissani che urlavano sul ritardo dei ristori? E perché non vengono più intervistati?” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Decreto sostegni? I ristori saranno dati a fine aprile, forse a maggio. Gli ultimi soldi sono stati dati a dicembre. Ora mi chiedo: Dove sono finiti tutti quei ristoratori che andavano in televisione, uno su tutti Vissani, intimo amico di un leader di sinistra prima e di uno di destra adesso, che urlava contro il mancato arrivo dei soldi e invocava le riaperture? sono scomparsi tutti”. sono le parole del direttore de ilFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, ospite della trasmissione “Tagadà”, su La7. E puntualizza: “Noi del Fatto online siamo semplicemente andati dai ristoratori e dai commercianti che non vanno in tv ed erano giustamente preoccupati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “Decreto sostegni? Isaranno dati a fine aprile, forse a maggio. Gli ultimi soldistati dati a dicembre. Ora mi chiedo:queiche andavano in televisione, uno su, intimo amico di un leader di sinistra prima e di uno di destra adesso, che urlava contro il mancato arrivo dei soldi e invocava le riaperture?scomparsi”.le parole del direttore de ilFattoQuotidiano.it, Peter, ospite della trasmissione “Tagadà”, su La7. E puntualizza: “Noi del Fatto online siamo semplicemente andati daie dai commercianti che non vanno in tv ed erano giustamente preoccupati, ...

