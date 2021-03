Golf | PGA Tour 2021 | Corey Conners guida in solitaria l’Arnold Palmer Invitational Eliminato Francesco Molinari

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) Continua senza intoppi l’appuntamento settimanale del PGA. Iisti del circuito professionistico americano si trovano in Florida, impegnati nell’ormai immancabile Arnold(montepremi 9,3 milioni di dollari). L’evento, nato nel 1966, si svolge sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti), uno dei campi da gioco più insidiosi del, che di solito non concede punteggi notevolmente al di sotto del par. Al termine della seconda tornatala leaderboard. Il canadese chiude il secondo round con -3 (2 birdie, 1 eagle, 1 bogey) issandosi al comando con lo score complessivo di -9 (135 colpi). Una lunghezza di distanza dalla vetta e venerdì da incorniciare per Martin Laird. Lo ...