Gli strani duetti musicali che vorrebbe fare Orietta Berti | VIDEO

duetti fantastici e dove trovarli. Come ogni anno, il Festival di Sanremo regala musica, parole, polemiche e gaffe. Dopo quella in diretta di Amadeus con i Negramaro, ecco che a guadagnare il primo posto in classifica arriva il ciclone Orietta Berti. La musica, in questo caso, fa solo da sfondo e da contorno. Il palco del Teatro Ariston è distante e lei sta rispondendo alle domande dalla sua stanza d'albergo. E proprio da lì arriva l'imperdibile gaffe per un VIDEO che, inevitabilmente, è diventata subito virale. 

Orietta Berti e la gaffe sui nomi di Ermal Meta e dei Maneskin 

La cantante emiliana, rispondendo a una domanda sugli artisti in gara al Festival con cui duetterebbe, ha sbagliato i nomi di Ermal Meta e dei Meneskin.

