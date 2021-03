Giulia De Lellis pubblica su Instagram il brano di Sanremo di Irama (FOTO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Giulia De Lellis e la canzone di Irama Nelle ultime ore Giulia De Lellis ha sorpreso tutti postando sulle sue Instagram Stories la canzone “La genesi del tuo colore” di Irama, il quale l’ha portata al Festival di Sanremo. Nonostante tutti i disguidi a causa di due membri del suo team positivi al Coronavirus, infatti, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 5 marzo 2021)Dee la canzone diNelle ultime oreDeha sorpreso tutti postando sulle sueStories la canzone “La genesi del tuo colore” di, il quale l’ha portata al Festival di. Nonostante tutti i disguidi a causa di due membri del suo team positivi al Coronavirus, infatti, L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis diventa conduttrice, arriva l'inaspettato commento di Maurizio Costanzo Dopo essere stata una corteggiatrice di Uomini e Donne , una gieffina, un'influencer e una scrittrice, adesso Giulia De Lellis si cimenterà con la conduzione di un programma. L'ex di Andrea Damante ...

Coronavirus, a Manoppello vaccinati i primi 120 cittadini ultraottantenni ...vaccinale è stato anche un modo per uscire ed incontrare coetanei che non vedevano da tempo - hanno raccontato il sindaco Giorgio De Luca e l'assessore alle Politiche Sociali Giulia De Lellis - ...

Giulia De Lellis conduttrice in tv, il commento di Maurizio Costanzo Today.it Giulia De Lellis al timone di «Love Island Italia»: il commento di Maurizio Costanzo Attualmente non si ha ancora una data precisa per il primo episodio, ma lo show inizierà nell'autunno 2021 su Real Time.

Giulia De Lellis, che "fior fiore" di consigli ROMA I l vademecum di bellezza stilato da Giulia De Lellis sui social si trasforma in un vade-retro… ovvietà. Con tanto di web-polemica. L’influencer un giorno si sveglia e con la sindrome della fata ...

