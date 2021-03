“Girl Power – La rivoluzione comincia da scuola”: su Netflix il film femminista di Amy Poehler (Di venerdì 5 marzo 2021) Da due giorni sulla piattaforma, Girl Power – La rivoluzione comincia da scuola è già nella top 10 dei contenuti più visti di Netflix. Il film è diretto e prodotto da Amy Phoeler ed è tratto dal romanzo di Jennifer Mathieu intitolato Moxie (che è anche il titolo originale del film). Phoeler torna alla regia dopo Wine Country con una teen-comedy che racconta il risveglio della coscienza femminista di una sedicenne che comincia a reagire di fronte al sessismo dilagante nel suo liceo. Leggi anche › Taylor Swift contro la serie Netflix “Ginny & Georgia” per una battuta «profondamente sessista» ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 marzo 2021) Da due giorni sulla piattaforma,– Ladaè già nella top 10 dei contenuti più visti di. Ilè diretto e prodotto da Amy Phoeler ed è tratto dal romanzo di Jennifer Mathieu intitolato Moxie (che è anche il titolo originale del). Phoeler torna alla regia dopo Wine Country con una teen-comedy che racconta il risveglio della coscienzadi una sedicenne chea reagire di fronte al sessismo dilagante nel suo liceo. Leggi anche › Taylor Swift contro la serie“Ginny & Georgia” per una battuta «profondamente sessista» ...

