Giovanpaolo Gaudino nuovo portavoce del Terzo Settore della Campania

L'Assemblea del Forum del Terzo Settore della Campania ha eletto il nuovo direttivo, scegliendo come portavoce Giovanpaolo Gaudino, imprenditore sociale, già presidente di Confcooperative Federsolidarietà Campania. Confcooperative Campania, proprio attraverso Confcooperative Federsolidarietà, è parte attiva del Forum fin dalla sua costituzione. "Se il futuro delle nostre comunità passa da un rafforzamento del Terzo Settore, strutturare e implementare anche in Campania un organismo come il Forum, già interlocutore di Governo, non solo è una sfida ma un obbligo civile e sociale – ha affermato il presidente regionale Antonio Borea sull'elezione del nuovo

