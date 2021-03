Giornata per le vittime del Covid, a Bergamo ci sarà il presidente del Consiglio Draghi (Di venerdì 5 marzo 2021) Giovedì 18 marzo, in occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo. Lo ha fatto sapere il suo portavoce. Il programma della visita, ancora da definire, prevede un discorso in ricordo dei tanti morti per la pandemia, in particolare nella nostra provincia, una delle più colpite in Italia. Il premier poi poserà un albero nel Bosco della memoria al Parco della Trucca, il primo dei 750 che formeranno un’oasi di vita e di ricordi. La Giornata nazionale per le vittime del Covid, fissata al 18 marzo di ogni anno, è stata istituita su imput dell’ex deputato bergamasco Maurizio Martina in accordo con tutte le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Giovedì 18 marzo, in occasione delle celebrazioni per lanazionale in memoria delledell’epidemia di Coronavirus, ildelMario. Lo ha fatto sapere il suo portavoce. Il programma della visita, ancora da definire, prevede un discorso in ricordo dei tanti morti per la pandemia, in particolare nella nostra provincia, una delle più colpite in Italia. Il premier poi poserà un albero nel Bosco della memoria al Parco della Trucca, il primo dei 750 che formeranno un’oasi di vita e di ricordi. Lanazionale per ledel, fissata al 18 marzo di ogni anno, è stata istituita su imput dell’ex deputato bergamasco Maurizio Martina in accordo con tutte le ...

