Giorgetti vuole produrre vaccini. Bigfarma fiuta subito l’affare. Il piano richiede tempi lunghi incompatibili con il Covid. E su 100 dosi realizzate solo 13,5 resterebbero in Italia (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre si impenna la curva del Covid e tornano le chiusure, mentre riprende la Dad nelle scuole di mezza Italia e tardano i ristori alle troppe aziende ormai in ginocchio, per accelerare nella campagna vaccinale il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti punta su un polo farmaceutico nazionale per produrre i vaccini e mette subito sul piatto tra i 400 e i 500 milioni di euro. Quella che l’esponente leghista presenta come la soluzione per uscire il prima possibile dall’incubo della pandemia a ben vedere sembra però l’ennesimo grande regalo all’industria del farmaco, con investimenti pubblici enormi senza ottenere risultati concreti e per l’ennesima volta senza una strategia di lungo periodo per sconfiggere la pandemia. I tempi del resto sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre si impenna la curva dele tornano le chiusure, mentre riprende la Dad nelle scuole di mezzae tardano i ristori alle troppe aziende ormai in ginocchio, per accelerare nella campagna vaccinale il ministro dello sviluppo economico Giancarlopunta su un polo farmaceutico nazionale pere mettesul piatto tra i 400 e i 500 milioni di euro. Quella che l’esponente leghista presenta come la soluzione per uscire il prima possibile dall’incubo della pandemia a ben vedere sembra però l’ennesimo grande regalo all’industria del farmaco, con investimenti pubblici enormi senza ottenere risultati concreti e per l’ennesima volta senza una strategia di lungo periodo per sconfiggere la pandemia. Idel resto sono ...

