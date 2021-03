Ginnastica, Serie A 2021: le big in gara. Le Fate, Vanessa Ferrari, Andreoli e Mori: chi tenere d’occhio (Di venerdì 5 marzo 2021) Sabato 6 marzo (ore 14.30) si disputerà la prima tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Al PalaRossini di Ancona incomincerà il massimo campionato italiano a squadre e inizierà la rincorsa verso gli scudetti, ma soprattutto prenderà il via la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo. Sono tante le stelle che prenderanno parte a questo importante appuntamento, che ci riporta finalmente in gara dopo la lunga sosta invernale. Riflettori puntati in particolar modo sulle Fate, capaci di conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 e desiderose di lottare per qualcosa di importante ai Giochi. Giorgia Villa, Alice D’Amato e Martina Maggio saranno subito protagoniste nelle Marche, mente Asia D’Amato ed Elisa Iorio (in recupero da un infortunio) rientreranno in scena prossimamente. Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Sabato 6 marzo (ore 14.30) si disputerà la prima tappa delladiartistica. Al PalaRossini di Ancona incomincerà il massimo campionato italiano a squadre e inizierà la rincorsa verso gli scudetti, ma soprattutto prenderà il via la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo. Sono tante le stelle che prenderanno parte a questo importante appuntamento, che ci riporta finalmente indopo la lunga sosta invernale. Riflettori puntati in particolar modo sulle, capaci di conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 e desiderose di lottare per qualcosa di importante ai Giochi. Giorgia Villa, Alice D’Amato e Martina Maggio saranno subito protagoniste nelle Marche, mente Asia D’Amato ed Elisa Iorio (in recupero da un infortunio) rientreranno in scena prossimamente. Le ...

