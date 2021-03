Giannini è il nuovo capo della Polizia Erede di Gabrielli | esperto di antiterrorismo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nel segnocontinuità, Lambertosuccede a Francoalla guida. I due hanno infatti lavorato per anni "spalla a spalla" in diverse indagini: dalle nuove Brigate ...

Nel segno della continuità, Lamberto Giannini succede a Franco Gabrielli alla guida della Polizia. I due hanno infatti lavorato per anni "spalla a spalla" in diverse indagini: dalle nuove Brigate Rosse al terrorismo di matrice jihadista. "A nome personale e dell'Ateneo " conclude il Rettore - esprimo le mie più sentite felicitazioni al Prefetto Giannini per questo importante compito che siamo certi svolgerà con la ...