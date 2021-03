(Di venerdì 5 marzo 2021) Coppia scomparsa a, perorasolo dai Ris. Ildi Peter Neumair non si trova. Le ricerche non hanno dato esito, nonostante il lavoro intenso portato avanti dai vigili del fuoco. Dai volontari della Protezione civile. E persino dai sommozzatori super esperti di Genova, che recuperarono le vittime dopo il naufragio della Concordia. Ildel papà disembra essere sparito: risucchiato dalle acque dell’Adige o forse nascosto altrove, come sospetta lo zio del ragazzo intervistato nelle scorse settimane da Mattino 5. Intanto,in carcere con l’accusa di duplice delitto e occultamento di cadavere, potrebbe andare incontro al giudizio immediato., perora ...

Sicilianodoc73 : RT @SecolodItalia1: Giallo di Bolzano, Benno spalle al muro anche senza il corpo del padre: ora dipende tutto dai Ris - SecolodItalia1 : Giallo di Bolzano, Benno spalle al muro anche senza il corpo del padre: ora dipende tutto dai Ris… - v33Redazione : Giallo di Bolzano: ringraziamento ai Vigili del fuoco - pvsassone : RT @539th: A spanne ne traggo che, prima di B117: -rosso faceva calare -arancione stabilizzava -giallo provocava lento aumento Il grande d… - 539th : A spanne ne traggo che, prima di B117: -rosso faceva calare -arancione stabilizzava -giallo provocava lento aumento… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Bolzano

la VOCE del TRENTINO

...98 Liguria 0,96 Lombardia 1,13 Marche 1,08 Molise 1,66 Piemonte 1,15 Provincia di0,75 ... Restano inCalabria, Puglia e Lazio.'Il passaggio daad arancione non è dovuto al Rt quanto al repentino e vistoso aumento dei ... Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, provincia di, provincia di Trento, ...Muore un medico, un collega:«È stato il vaccino». Giallo sull'inchiesta. L'Azienda sanitaria ha mandato cartella clinica a Procura ...Resta in zona arancione la Toscana, secondo l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza e che entra in vigore lunedì 8 marzo. La Lombardia da oggi è in fascia arancione rafforzato per voler ...