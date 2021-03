GF Vip 6, il nuovo cast sarebbe già pronto? Spunta la prima famosissima concorrente (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è appena terminato e già sono stati svelati i nomi dei possibili concorrenti che prenderanno parte alla sesta edizione. E’ stato proprio Alfonso Signorini a rilasciare delle forti anticipazioni sul cast del GF VIP 6, che tornerà molto probabilmente su Canale 5 già a settembre 2021. L’ultimo vincitore, come ben sapete, è stato Tommaso Zorzi che ha vinto l’ultimo televoto con Pierpaolo Pretelli. A distanza di poche ore dalla chiusura della porta rossa della Casa, ecco che Spuntano i primi 11 papabili VIPPONI della nuova edizione: scopriamoli insieme. GF Vip 6, i primi nomi dei concorrenti La quinta edizione del GF Vip ha avuto un grande successo in termini di visibilità per i concorrenti, infatti moltissimi personaggi famosi si sono proposti per partecipare alla prossima edizione del reality. Altri possibili candidati sono già ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è appena terminato e già sono stati svelati i nomi dei possibili concorrenti che prenderanno parte alla sesta edizione. E’ stato proprio Alfonso Signorini a rilasciare delle forti anticipazioni suldel GF VIP 6, che tornerà molto probabilmente su Canale 5 già a settembre 2021. L’ultimo vincitore, come ben sapete, è stato Tommaso Zorzi che ha vinto l’ultimo televoto con Pierpaolo Pretelli. A distanza di poche ore dalla chiusura della porta rossa della Casa, ecco cheno i primi 11 papabili VIPPONI della nuova edizione: scopriamoli insieme. GF Vip 6, i primi nomi dei concorrenti La quinta edizione del GF Vip ha avuto un grande successo in termini di visibilità per i concorrenti, infatti moltissimi personaggi famosi si sono proposti per partecipare alla prossima edizione del reality. Altri possibili candidati sono già ...

