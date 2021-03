GF Vip 5 | Maria Teresa Ruta rivela | “Non ho sentito né Tommaso | né Stefania”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il GF Vip 5 è giunto al termine lo scorso 1° marzo 2021, con non poche polemiche relative alla vittoria diZorzi, e ora a farne parlare è un intervento post-reality in cuiammette di non aver ripreso i contatti con alcuni coinquilini vip. O meglio, l’ex di Amedeo Goria nonché madre di Guenda Goria ha fatto sapere di avertutti gli ex coinquilini vip nella Casa, tranne il vincitore del realityZorzi e la sua spalla destra,Orlando. Un’indiscrezione che ha spiazzato molti telespettatori e che ora divide l’opinione dell’occhio pubblico. Gf vip 5,torna in tv Dopo essere stata ospite in studio alla finale del Gf vip 5,...