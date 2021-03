Gf Vip 5, Dayane Mello: “Per Rosalinda Cannavò ho provato sentimenti molto forti, ma non era amore” (Di venerdì 5 marzo 2021) Dayane Mello è stata una protagonista del Gf Vip 5 molto discussa. Dopo essere arrivata quarta nella finalissima andata in onda la scorsa settimana, la modella ha deciso di raccontare i retroscena sulla sua avventura nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. Dayane è ancora convinta della scelta di essere rimasta in Casa dopo la morte del fratello Lucas: Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore. Ora invece sono molto più forte. Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 marzo 2021)è stata una protagonista del Gf Vip 5discussa. Dopo essere arrivata quarta nella finalissima andata in onda la scorsa settimana, la modella ha deciso di raccontare i retroscena sulla sua avventura nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin.è ancora convinta della scelta di essere rimasta in Casa dopo la morte del fratello Lucas: Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore. Ora invece sonopiù forte. Il dolore è ancoragrande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mionei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da ...

