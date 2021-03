Genova, i lavoratori bloccano il porto per lo sciopero unitario: “Confindustria viola gli accordi firmati con le parti sindacali” – Video (Di venerdì 5 marzo 2021) Presidiano tutti i varchi del porto di Genova dalle prime luci dell’alba i lavoratori portuali della Compagnia Unica, per contestare con uno sciopero unitario indetto da tutte le sigle sindacali il tentativo irrituale di Confindustria di violare gli accordi stretti dopo mesi di trattative sulle condizioni di ingaggio della manodopera sui terminal del più grande porto italiano. “La situazione è paradossale – spiegano i delegati sindacali – con una lettera inviata da Confindustria all’Autorità Portuale i terminalisti e le imprese del porto dichiarano che i lavoratori gli avrebbero ‘estorto’ accordi firmati alla luce del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Presidiano tutti i varchi deldidalle prime luci dell’alba iportuali della Compagnia Unica, per contestare con unoindetto da tutte le sigleil tentativo irrituale didire glistretti dopo mesi di trattative sulle condizioni di ingaggio della manodopera sui terminal del più grandeitaliano. “La situazione è paradossale – spiegano i delegati– con una lettera inviata daall’Autorità Portuale i terminalisti e le imprese deldichiarano che igli avrebbero ‘estorto’alla luce del ...

ChrisEriksen_24 : #Genova , i lavoratori bloccano il porto per lo sciopero unitario: “Confindustria viola gli accordi firmati con le… - ilfattovideo : Genova, i lavoratori bloccano il porto per lo sciopero unitario: “Confindustria viola gli accordi firmati con le pa… - renityre : RT @RadioSavana: Genova, lavoratori in protesta bloccano la città. Non andrà tutto bene. - MorriSabrina : RT @RadioSavana: Genova, lavoratori in protesta bloccano la città. Non andrà tutto bene. - Andre3520 : RT @RadioSavana: Genova, lavoratori in protesta bloccano la città. Non andrà tutto bene. -

Ultime Notizie dalla rete : Genova lavoratori Edilizia Genova, Ance, Filca Cisl e Feneal Uil: "Criterio territorialità imprese diventa fondamentale" ... Pietro Piciocchi che, dice il presidente di ANCE Genova, Filippo Delle Piane, 'hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità per le richieste delle imprese e dei lavoratori traducendole in uno ...

Ex Ilva, la maggioranza di Tursi boccia documento su investimenti e destinazione industriale delle aree ...aree alcuni giorni fa aveva provocato una frizione " seppur a distanza " tra il sindaco di Genova ...Cornigliano prevede che quelle aree di 1 milione e 200 mila metri quadrati impieghino 2200 lavoratori.

Domani sciopero lavoratori porto di Genova www.comune.genova.it - le notizie in Comune consegne alle mense dei poveri Niccolò Zancan per “La Stampa” consegne alle mense dei poveri Chi c'è, oggi, a ritirare il sacchetto con dentro un piatto di pasta al sugo? C'è un avvocato penalista con le scarpe inglesi comprate nov ...

Prorogati al 15 agosto i contratti del personale assunto per l'emergenza Morandi L’assessore Viale: "Si tratta di agenti di polizia locale, ingegneri e insegnanti, che stanno dando un prezioso apporto anche in tempi di Covid" ...

... Pietro Piciocchi che, dice il presidente di ANCE, Filippo Delle Piane, 'hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità per le richieste delle imprese e deitraducendole in uno ......aree alcuni giorni fa aveva provocato una frizione " seppur a distanza " tra il sindaco di...Cornigliano prevede che quelle aree di 1 milione e 200 mila metri quadrati impieghino 2200Niccolò Zancan per “La Stampa” consegne alle mense dei poveri Chi c'è, oggi, a ritirare il sacchetto con dentro un piatto di pasta al sugo? C'è un avvocato penalista con le scarpe inglesi comprate nov ...L’assessore Viale: "Si tratta di agenti di polizia locale, ingegneri e insegnanti, che stanno dando un prezioso apporto anche in tempi di Covid" ...