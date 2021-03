Gemelli Molise | il 9 marzo incontro su prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Iogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. Tra queste, sono circa 53.000 quelle che si ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso. Ma anche gli altri organi dell'apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un cancro. Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all'utero e 5.300 i nuovi casi di tumore alle ovaie. Iin molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci. Questi i temi al centro dell'evento “Insieme in Rosa -dei”, trasmesso in diretta streaming sul sito die sulla pagina Facebook martedì ...

Questi i temi al centro dell'evento "Insieme in Rosa - Prevenzione e Diagnosi precoce dei tumori femminili", trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook martedì 9 ...