Galleria Vittoria, Coppola e Simeone: “Soppalco di ferro all’interno la soluzione migliore “ (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di cinque mesi dalla sua chiusura, la Galleria Vittoria continua ad essere un’incognita in attesa di soluzione che condiziona pesantemente i collegamenti tra la zona orientale e quella occidentale della città. Su questa vicenda si sono confrontati il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, ed il Presidente della Commissione comunale di mobilità, Nino Simeone, i quali, considerati i tempi lunghi per la riapertura, hanno convenuto che occorre individuare urgentemente misure idonee per limitare al minimo i disagi alla mobilità cittadina. “Le misure di traffico adottate sinora si stanno rivelando inefficaci, spiega il Presidente Coppola. Per agevolare gli spostamenti dei cittadini sono state prospettate, in questi giorni, alcune ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di cinque mesi dalla sua chiusura, lacontinua ad essere un’incognita in attesa diche condiziona pesantemente i collegamenti tra la zona orientale e quella occidentale della città. Su questa vicenda si sono confrontati il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio, ed il Presidente della Commissione comunale di mobilità, Nino, i quali, considerati i tempi lunghi per la riapertura, hanno convenuto che occorre individuare urgentemente misure idonee per limitare al minimo i disagi alla mobilità cittadina. “Le misure di traffico adottate sinora si stanno rivelando inefficaci, spiega il Presidente. Per agevolare gli spostamenti dei cittadini sono state prospettate, in questi giorni, alcune ...

PSchioppa : #Napoli Mica è fuori uso solo la galleria Vittoria? Questa è se non sbaglio la galleria Laziale, una corsia da un… - positanonews : #AltreNews #Arte #CostumeSocietàCuriosità #Cultura Roma. Galleria Vittoria. I TAROCCHI, PALCOSCENICO DELL’UNIVERSO. - silenealbenzene : Vittoria pose e dea che viene bene pure se si fa le foto per finita Io con la galleria piena di selfie scattati in… - quidmeliusroma : ?? Nuovo Podcast! 'La Galleria Vittoria a via Margutta' su @Spreaker - iccassino2 : @MuseLazio #PoesieSID3 Arcobaleno Tu, scivolo colorato che il mondo hai sempre amato. Tu, galleria colorata il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Galleria Vittoria Sanremo 2021, serata cover per i Big: Ermal Meta resta in testa Sul palco dell'Ariston 'sbarca' la bellezza lunare di Vittoria Ceretti. La 23enne super top model ... Il campione milanista ha mostrato anche un video nel quale si vede lui in moto in una galleria. Ibra ...

Da San Siro ai malumori con il voto in autunno. Ora Sala rischia grosso Fatta salva la vice Anna Scavuzzo, in caso di vittoria non nominerà chi è in carica dalla giunta ... dai tassisti ai commercianti agli inquilini della Galleria. Un bacino dove un buon candidato del ...

Galleria Vittoria, tre mosse per il rilancio il Resto del Carlino Dai cat eye di Vittoria Ceretti al mullet bang di Casadilego: i beauty look della terza serata di Sanremo La serata dei duetti di Sanremo 2021 vede la co-conduzione di una delle top model italiane più famose del momento, Vittoria Ceretti, 23 anni, che con i suoi beauty look consacra una delle tendenze mak ...

Cuneo-Ventimiglia-Nizza, la ferrovia delle meraviglie Un centinaio di chilometri di binari tra Piemonte, Liguria e Francia. Un’opera architettonica ardita e un museo a cielo aperto da tutelare e salvaguardare ...

Sul palco dell'Ariston 'sbarca' la bellezza lunare diCeretti. La 23enne super top model ... Il campione milanista ha mostrato anche un video nel quale si vede lui in moto in una. Ibra ...Fatta salva la vice Anna Scavuzzo, in caso dinon nominerà chi è in carica dalla giunta ... dai tassisti ai commercianti agli inquilini della. Un bacino dove un buon candidato del ...La serata dei duetti di Sanremo 2021 vede la co-conduzione di una delle top model italiane più famose del momento, Vittoria Ceretti, 23 anni, che con i suoi beauty look consacra una delle tendenze mak ...Un centinaio di chilometri di binari tra Piemonte, Liguria e Francia. Un’opera architettonica ardita e un museo a cielo aperto da tutelare e salvaguardare ...