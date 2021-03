Galleria Vittoria, Coppola e Simeone: “Il soppalco di ferro all’interno la soluzione migliore” (Di venerdì 5 marzo 2021) Antonio Coppola e Nino Simeone hanno convenuto che occorre individuare urgentemente misure idonee per limitare al minimo i disagi alla mobilità cittadina in attesa della riapertura della Galleria Vittoria. A distanza di cinque mesi dalla sua chiusura, la Galleria Vittoria continua ad essere un’incognita in attesa di soluzione che condiziona pesantemente i collegamenti tra la zona orientale e Leggi su 2anews (Di venerdì 5 marzo 2021) Antonioe Ninohanno convenuto che occorre individuare urgentemente misure idonee per limitare al minimo i disagi alla mobilità cittadina in attesa della riapertura della. A distanza di cinque mesi dalla sua chiusura, lacontinua ad essere un’incognita in attesa diche condiziona pesantemente i collegamenti tra la zona orientale e

deRogatisDanilo : @antonio19681999 Sig. Antonio lei vive a Napoli? Perché dovrei spiegarle numerose cose in caso contrario, sugli ass… - MissMar16662447 : RT @PSchioppa: #Napoli Mica è fuori uso solo la galleria Vittoria? Questa è se non sbaglio la galleria Laziale, una corsia da un mese con… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GALLERIA VITTORIA - Il soppalco di ferro al suo interno la soluzione migliore per Coppola e Simeone - susydigennaro : RT @napolimagazine: GALLERIA VITTORIA - Il soppalco di ferro al suo interno la soluzione migliore per Coppola e Simeone - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GALLERIA VITTORIA - Il soppalco di ferro al suo interno la soluzione migliore per Coppola e Simeone -