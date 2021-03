Gaia è senza voce: in gara al Festival, ma rassicura: “Mi sto curando” (Di venerdì 5 marzo 2021) Sul palco dell’Ariston canta «Cuore amaro», per Gaia però è sopraggiunto un problema alla voce. Ma promette: «Sono positiva, stasera andrà tutto bene e mi sto curando» Intervenuta alla trasmissione di RTL, la cantante Gaia ha dovuto utilizzare dei cartelli per comunicare in videochiamata. La giovane cantautrice, che proviene dal talent “Amici”, è afona e ha le corde vocali arrossate e contratte. Un bel problema visto che è in gara a Sanremo per la 71esima edizione del Festival della canzone italiana. La giovane cantante però non si perde d’animo e rassicura i fan: «Sono positiva, stasera andrà tutto bene e mi sto curando». leggi anche–> Sanremo 2021: Gaia e lo stilista dell’abito “dispettoso” Insomma Gaia che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Sul palco dell’Ariston canta «Cuore amaro», perperò è sopraggiunto un problema alla. Ma promette: «Sono positiva, stasera andrà tutto bene e mi sto» Intervenuta alla trasmissione di RTL, la cantanteha dovuto utilizzare dei cartelli per comunicare in videochiamata. La giovane cantautrice, che proviene dal talent “Amici”, è afona e ha le corde vocali arrossate e contratte. Un bel problema visto che è ina Sanremo per la 71esima edizione deldella canzone italiana. La giovane cantante però non si perde d’animo ei fan: «Sono positiva, stasera andrà tutto bene e mi sto». leggi anche–> Sanremo 2021:e lo stilista dell’abito “dispettoso” Insommache ...

