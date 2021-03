Furto con l'abbraccio: 17enne sfila un orologio da oltre 10mila euro alla sua anziana vittima (Di venerdì 5 marzo 2021) Attenzione ai furti con la tecnica dell'abbraccio e alle truffe agli anziani 3 agosto 2020 La tecnica non cambia, ma mantiene sempre grande efficacia. La ragazza ferma l'anziano di turno per ... Leggi su veneziatoday (Di venerdì 5 marzo 2021) Attenzione ai furti con la tecnica dell'e alle truffe agli anziani 3 agosto 2020 La tecnica non cambia, ma mantiene sempre grande efficacia. La ragazza ferma l'anziano di turno per ...

