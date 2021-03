Francesco Rutelli, tra politica e cinema (Di venerdì 5 marzo 2021) Nato a Roma, per decenni è stato esponente di spicco del centro sinistra italiano, parliamo di Francesco Rutelli. La sua carriera politica inizia a fine degli anni 70. Ricopre cariche istituzionali prestigiose, dal Ministro dei Bei Culturali al Sindaco di Roma. Ma oltre agli innumerevoli riconoscimenti in ambito politico e professionale, anche la sua vita privata in passato è stata sotto i riflettori. Solo qualche anno fa, una delle sue figlie, Serena, decise di partecipare al reality targato Mediaset. Entrando così come concorrente, nella casa più spiata d’Italia, raccontando l’immenso amore che la lega con la sua famiglia, e quindi con suo padre Francesco Rutelli. Il matrimonio con la giornalista Barbara Palombelli Per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, salirà sul palco dell‘Ariston, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Nato a Roma, per decenni è stato esponente di spicco del centro sinistra italiano, parliamo di. La sua carrierainizia a fine degli anni 70. Ricopre cariche istituzionali prestigiose, dal Ministro dei Bei Culturali al Sindaco di Roma. Ma oltre agli innumerevoli riconoscimenti in ambito politico e professionale, anche la sua vita privata in passato è stata sotto i riflettori. Solo qualche anno fa, una delle sue figlie, Serena, decise di partecipare al reality targato Mediaset. Entrando così come concorrente, nella casa più spiata d’Italia, raccontando l’immenso amore che la lega con la sua famiglia, e quindi con suo padre. Il matrimonio con la giornalista Barbara Palombelli Per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, salirà sul palco dell‘Ariston, ...

