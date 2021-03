Francesco Rutelli chi é: marito di Barbara Palombelli, età figli e cosa fa oggi Rutelli, il politico e giornalista (Di venerdì 5 marzo 2021) Francesco Rutelli è un giornalista e politico italiano, ex sindaco di Roma e presidente di Anica, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali. Da quasi 40 anni sposato con la nota conduttrice Barbara Palombelli, Francesco Rutelli è padre di 4 figli, 3 dei quali adottati. Dopo una lunga esperienza in politica iniziata negli anni ’70, Rutelli ha deciso di dedicarsi alla sua più grande passione: la cultura. Francesco Rutelli: la malattia e la morte della madre Sandra Francesco Rutelli è nato a Roma il 14 giugno 1954, dove studiò fino ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021)è unitaliano, ex sindaco di Roma e presidente di Anica, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali. Da quasi 40 anni sposato con la nota conduttriceè padre di 4, 3 dei quali adottati. Dopo una lunga esperienza in politica iniziata negli anni ’70,ha deciso di dedicarsi alla sua più grande passione: la cultura.: la malattia e la morte della madre Sandraè nato a Roma il 14 giugno 1954, dove studiò fino ...

