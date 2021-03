Francesca Michielin | “Bello fare Sanremo con Fedez | ci specchiamo nell’emozioni dell’altro”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) La cantante emozionantissima anche in conferenza stampa Ph Credit: Fabrizio CestariMichilien esono una delle coppie (musicali) in gara in questo Festival 2021. Un duetto che funziona visto la forte sintonia che c’è sul palco con i due che si sostengono a vicenda. Il 21esimo posto della classifica, dopo la performance canora delle cover, interessa poco o nulla come spiega una commossa ed emozionatain conferenza stampa: “Vogliamo far divertire, poi dei piazzamenti importa vero”.spiega anche la genesi di “Chiamami per nome“: “L‘abbiamo scritta senza pensare al Festival, non è nata per la partecipazione. Dopo due esibizioni live da remoto ci siamo rimessi in contatto e abbiamo pensato di provare aqualcosa in studio. Il brano è stato ...