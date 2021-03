Fortnite: Come vincere la Skin Cyprus Nell (Di venerdì 5 marzo 2021) Con l’aggiornamento 15.50 di Fortnite, Epic Games ha svelato tra le tante Skin quella di Cyprus Nell e il suo dorso decorativo Pulsar quantica, entrambi ottenibili gratuitamente classificandosi in una data posizione nel torneo su Nintendo Switch, il quale avrà luogo il 9 Marzo 2021. Tutti i dettagli sul torneo di Cyprus Nell Come si legge nel sito web ufficiale: La Coppa Switch 3 sarà un torneo di un singolo round di 3 ore, in cui i giocatori possono partecipare a un massimo di 10 partite per guadagnare il maggior numero di punti possibile entro le 3 ore di gioco. La Coppa Switch 3 sarà una competizione in singolo. Per partecipare, i giocatori dovranno avere la 2FA abilitata e avere un account Epic al livello 30 o superiore. Per attivare la 2FA, i ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 5 marzo 2021) Con l’aggiornamento 15.50 di, Epic Games ha svelato tra le tantequella die il suo dorso decorativo Pulsar quantica, entrambi ottenibili gratuitamente classificandosi in una data posizione nel torneo su Nintendo Switch, il quale avrà luogo il 9 Marzo 2021. Tutti i dettagli sul torneo disi legge nel sito web ufficiale: La Coppa Switch 3 sarà un torneo di un singolo round di 3 ore, in cui i giocatori possono partecipare a un massimo di 10 partite per guadagnare il maggior numero di punti possibile entro le 3 ore di gioco. La Coppa Switch 3 sarà una competizione in singolo. Per partecipare, i giocatori dovranno avere la 2FA abilitata e avere un account Epic al livello 30 o superiore. Per attivare la 2FA, i ...

