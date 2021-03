Fontana: “Ministero conferma Lombardia arancione scuro, chiesti sostegni per le famiglie” (Di venerdì 5 marzo 2021) “La Lombardia secondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della salute, dedicata al monitoraggio del rischio sanitario, ha parametri da zona arancione. Considerato l’aumento della trasmissione del virus, determinato dalla variante inglese, l’organismo ministeriale ha però raccomandato alle regioni dove l’incidenza settimanale superi la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti, come la nostra, di adottare il massimo livello di mitigazione. Un’iniziativa da me già adottata ieri (giovedì 4 marzo) con la decisione di rafforzare la zona arancione, inserendo oltre alla chiusura delle scuole anche altre restrizioni, come le visite a parenti e amici e lo spostamento verso le seconde case e le situazioni che generano rischi di assembramento”. Lo comunica il presidente di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) “Lasecondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia di Istituto Superiore di Sanità edella salute, dedicata al monitoraggio del rischio sanitario, ha parametri da zona. Considerato l’aumento della trasmissione del virus, determinato dalla variante inglese, l’organismo ministeriale ha però raccomandato alle regioni dove l’incidenza settimanale superi la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti, come la nostra, di adottare il massimo livello di mitigazione. Un’iniziativa da me già adottata ieri (giovedì 4 marzo) con la decisione di rafforzare la zona, inserendo oltre alla chiusura delle scuole anche altre restrizioni, come le visite a parenti e amici e lo spostamento verso le seconde case e le situazioni che generano rischi di assembramento”. Lo comunica il presidente di ...

