Fontana: "La Lombardia resta arancione grazie alla nostra ordinanza anticipata" (Di venerdì 5 marzo 2021) MILANO – "La Lombardia secondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della salute, dedicata al monitoraggio del rischio sanitario, ha parametri da zona arancione". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che rivendica alla decisione repentina di ieri di adottare l'arancione rafforzato il merito di aver evitato la zona rossa. "Considerato l'aumento della trasmissione del virus, determinato dalla variante inglese, l'organismo ministeriale ha però raccomandato alle regioni dove l'incidenza settimanale superi la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti, come la nostra, di adottare il massimo livello di mitigazione. Un'iniziativa da me già adottata ieri con la decisione di rafforzare la zona arancione, inserendo oltre alla chiusura delle scuole anche altre restrizioni, come le visite a parenti e amici e lo spostamento verso le seconde case e le situazioni che generano rischi di assembramento".

