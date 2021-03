“Follie” alle medie di Locarno, il Sindaco: “Comportamento inaccettabile” (Di venerdì 5 marzo 2021) La riflessione su quanto ci stia cambiando il Coronavirus merita una certa attenzione, soprattutto quando ci si trova dinanzi a ‘siparietti’ come quello organizzato da un gruppo di persone questa notte, in un istituto scolastico di Locarno: “E sono pure così dementi da filmarsi e farsi riconoscere. Affaire à suivre”, ha scritto la municipale di Ascona Michela Ris in un post Su Facebook, riferendosi all’episodio avvenuto. Prenderne le parti in questo caso non è mancanza di obiettività, ma attribuire importanza ad un momento che ha stravolto e sta stravolgendo – in peggio – la nostra esistenza. Negarlo, o tentare di dimenticarlo, anche solo in una “notte di follia”, non farà in modo che il tempo torni indietro, ma solo che si rallenti, ancora e ancora. “Siamo limitati negli spostamenti, non possiamo mangiare nei ristoranti, abbiamo attività al collasso e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) La riflessione su quanto ci stia cambiando il Coronavirus merita una certa attenzione, soprattutto quando ci si trova dinanzi a ‘siparietti’ come quello organizzato da un gruppo di persone questa notte, in un istituto scolastico di: “E sono pure così dementi da filmarsi e farsi riconoscere. Affaire à suivre”, ha scritto la municipale di Ascona Michela Ris in un post Su Facebook, riferendosi all’episodio avvenuto. Prenderne le parti in questo caso non è mancanza di obiettività, ma attribuire importanza ad un momento che ha stravolto e sta stravolgendo – in peggio – la nostra esistenza. Negarlo, o tentare di dimenticarlo, anche solo in una “notte di follia”, non farà in modo che il tempo torni indietro, ma solo che si rnti, ancora e ancora. “Siamo limitati negli spostamenti, non possiamo mangiare nei ristoranti, abbiamo attività al collasso e ...

"Follie" alle medie di Locarno: «Atti vandalici incontrollabili» Ticinonline “Follie” alle medie di Locarno, il Sindaco: “Comportamento inaccettabile” E' avvenuto durante la notte il festino organizzato da un gruppo di persone nell'istituto scolastico di Locarno.

"Follie" alle medie di Locarno: «Atti vandalici incontrollabili» Non ha tardato ad arrivare la presa di posizione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in merito ai fatti verificatisi questa notte presso un istituto scolastico ticines ...

