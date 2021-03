Fisco | Bernini Fi | ' cashback spreco di Stato da cancellare'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Con un milione di nuovi poveri e con la terza ondata che allontana ancora la ripresa economica, l'Italia non può permettersi di sperimentare ulteriormente il, che in questa situazione drammatica altro non è che unodida eliminare in nome del buonsenso. I cinque miliardi stanziati dal governo Conte - la metà di quelli destinati alla digitalizzazione della Pa - sono un bonus dagli obiettivi labili ma soprattutto demagogici, che si scontra col principio di realtà. Quando le risorse sono scarse, vanno utilizzate al meglio, e quella ingente somma va dunque dirottata su destinazioni più urgenti, quali il reddito di emergenza o la riforma fiscale. E' una strada obbligata”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria

infoiteconomia : Fisco: Bernini (FI), 'bene stop cartelle e saldo e stralcio' - TV7Benevento : Fisco: Bernini (FI), 'bene stop cartelle e saldo e stralcio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Bernini

Il Tempo

Unamico e non vampiro, e una generale riforma del sistema fiscale sono da sempre la nostra ... 'È questa la vera discontinuità che gli italiani si aspettano' spiega Anna Maria, capogruppo ...'Anche sul fronte delil governo Draghi inizia col piede giusto differendo il termine del primo marzo per il pagamento delle cartelle esattoriali'. Lo dice Anna Maria, presidente dei senatori di FI."Il quadro del 2020 fotografato dall'Istat è in linea con le previsioni per quanto riguarda il crollo storico del Pil e l'aumento ...Il ministero dell'Economia ha annunciato che è in corso la redazione del provvedimento che differirà il termine del primo marzo per il pagamento delle rate della rottamazione-ter e del «saldo e stralc ...