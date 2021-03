Fiorentina-Parma, probabili formazioni e tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Fiorentina-Parma è una partita della ventiseiesima giornata di Seria A. Uno scontro tra due nobile decadute del nostro calcio, che quest’anno stanno decisamente soffrendo. I Viola nonostante l’arrivo di Cesare Prandelli non hanno invertito il proprio trend negativo. Allo stesso modo, il ritorno di D’Aversa sulla panca dei crociati ha dato quello stimolo in più alla ricerca della salvezza. Salvezza, dunque. Due squadre che lottano per raggiungerla, due piazze che mai come ora avrebbero bisogno del supporto dei propri tifosi. Fiorentina-Roma 1-2: decisivo Diawara nel finale Fiorentina-Parma, chi vincerà la sfida salvezza? Secondo fonti Viola, Rocco Commisso avrebbe concesso un ultimatum a Cesare Prandelli. Un ulteriore passo falso, contro una competitor per la salvezza come il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021)è una partita della ventiseiesima giornata di Seria A. Uno scontro tra due nobile decadute del nostro calcio, che quest’anno stanno decisamente soffrendo. I Viola nonostante l’arrivo di Cesare Prandelli non hanno invertito il proprio trend negativo. Allo stesso modo, il ritorno di D’Aversa sulla panca dei crociati ha dato quello stimolo in più alla ricerca della salvezza. Salvezza, dunque. Due squadre che lottano per raggiungerla, due piazze che mai come ora avrebbero bisogno del supporto dei propri tifosi.-Roma 1-2: decisivo Diawara nel finale, chi vincerà la sfida salvezza? Secondo fonti Viola, Rocco Commisso avrebbe concesso un ultimatum a Cesare Prandelli. Un ulteriore passo falso, contro una competitor per la salvezza come il ...

MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - abhitSocial : @Fat_Totti @YorhaMinhaj Spezia 0-1 Benevento Udinese 0-1 Sassuolo Juventus 3-1 Lazio Roma 2-0 Genoa Crotone 1-3 Tor… - dimitri_conti : Dopo ore di confronti, ha prevalso la linea #Prandelli (e non solo): niente ritiro per la #Fiorentina in vista dell… - Fiorentinanews : #Fiorentina-#Parma: domenica sfida tra due squadre 'sprecone' - Tommaso10471628 : RT @JulianRoss79: Gobbi e gonzi che si lamentano dei mancati gialli ai diffidati... Senza aver visto mezza partita dicono stronzate tipo 'B… -