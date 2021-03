Fiorentina, lesione per Castrovilli. Si ferma anche Igor, il comunicato (Di venerdì 5 marzo 2021) ACF Fiorentina comunica che nella giornata odierna i calciatori Gaetano Castrovilli e Igor Julio Dos Santos sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici in seguito agli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara di mercoledì sera contro la Roma. Gli esami effettuati hanno evidenziato per Gaetano Castrovilli una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, mentre per Igor una lesione traumatica di secondo/terzo grado del muscolo pettineo associata ad una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Entrambi i calciatori hanno iniziato le terapie del caso e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) ACFcomunica che nella giornata odierna i calciatori GaetanoJulio Dos Santos sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici in seguito agli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara di mercoledì sera contro la Roma. Gli esami effettuati hanno evidenziato per Gaetanounadi primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, mentre perunatraumatica di secondo/terzo grado del muscolo pettineo associata ad unadi secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Entrambi i calciatori hanno iniziato le terapie del caso e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni. Foto: Twitter ...

