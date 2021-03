Fiocco rosa in casa De Gea, Solskjaer: “C’è Henderson, David avrà il tempo di cui ha bisogno” (Di venerdì 5 marzo 2021) Dean Henderson difenderà i pali del Manchester United nel derby contro il City di domenica all’Etihad. Questo perchè David de Gea è appena diventato padre della piccola Yanay e si trova in Spagna. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, ha commentato così il momento: “Darò a David il tempo di cui ha bisogno prima che torni. Dean è pronto, quindi possiamo dargli il tempo di cui ha bisogno. Devi ricordare che c’è un essere umano lì dentro. Non so quando tornerà, ma non ci vorrà molto”. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Deandifenderà i pali del Manchester United nel derby contro il City di domenica all’Etihad. Questo perchède Gea è appena diventato padre della piccola Yanay e si trova in Spagna. Il tecnico Ole Gunnar, ha commentato così il momento: “Darò aildi cui haprima che torni. Dean è pronto, quindi possiamo dargli ildi cui ha. Devi ricordare che c’è un essere umano lì dentro. Non so quando tornerà, ma non ci vorrà molto”. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ChiccoseDOC : FIOCCO ROSA “BIS” PER TANIA CAGNOTTO, DIVENTATA MAMMA DI UN’ALTRA BAMBINA.. - Eddie77C : Nel 2020 in #Italia 746mila decessi, poco più di 400mila nuovi nati. Due funerali per ogni fiocco rosa o blu. Quest… - usatoscherma : RT @profscherma: FIOCCO ROSA - E' NATA ALICE, PRIMOGENITA DI CRISTIANO MAGNANI, PRESIDENTE DI MILANOSCHERMA SSD - profscherma : FIOCCO ROSA - E' NATA ALICE, PRIMOGENITA DI CRISTIANO MAGNANI, PRESIDENTE DI MILANOSCHERMA SSD… - zazoomblog : Fiocco rosa per Tania Cagnotto: è nata la sua secondogenita Lisa - #Fiocco #Tania #Cagnotto: -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Tania Cagnotto ancora mamma: è nata Lisa Nuoto Ceccon da sogno: nuovo record italiano sui 50 farfalla 24/01/2021 A 17:43 Il fiocco rosa arriva nel momento giusto " nonostante il piccolo ritardo " dato che Giorgio Cagnotto, papà e storico ...

Gioielli super lusso: Vittoria Ceretti indossa un prezioso dal costo proibitivo Il primo abito indossato dalla top model fa parte della sfilata di Valentino Haute Couture della collezione Primavera/Estate 2020: nero e con volant e fiocco rosa. Il secondo, quello argentato, è ...

MotoGP, Fiocco rosa in casa Vinales: la moglie Raquel è in dolce attesa GPone Tania Cagnotto mamma bis: "Benvenuta Lisa" Fiocco rosa per Tania Cagnotto. La campionessa di tuffi ha infatti dato alla luce la sua secondogenita, Lisa. E' stata lei stessa, ancora ricoverata all'ospedale San Maurizio di Bolzano, ad annunciare ...

Cagnotto mamma bis: "Benvenuta Lisa" Tania Cagnotto ha partorito: è nata la secondogenita Lisa. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato la prima foto della bimba. La piccola è venuta al mondo con ben 9 giorni ...

Nuoto Ceccon da sogno: nuovo record italiano sui 50 farfalla 24/01/2021 A 17:43 Ilarriva nel momento giusto " nonostante il piccolo ritardo " dato che Giorgio Cagnotto, papà e storico ...Il primo abito indossato dalla top model fa parte della sfilata di Valentino Haute Couture della collezione Primavera/Estate 2020: nero e con volant e. Il secondo, quello argentato, è ...Fiocco rosa per Tania Cagnotto. La campionessa di tuffi ha infatti dato alla luce la sua secondogenita, Lisa. E' stata lei stessa, ancora ricoverata all'ospedale San Maurizio di Bolzano, ad annunciare ...Tania Cagnotto ha partorito: è nata la secondogenita Lisa. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato la prima foto della bimba. La piccola è venuta al mondo con ben 9 giorni ...