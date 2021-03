Fifa, Infantino: “Ormai impensabile il calcio senza Var” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Il Var sta offrendo maggiore giustizia al calcio, lo rende più pulito e aiuta gli arbitri. Ad alcuni dà allegria, ad altri la toglie, dipende dalla decisione. Ed è giusto vincere non per un errore dell’arbitro ma per una decisione corretta. In ogni caso, ora è impensabile un calcio senza Var”. Nel corso dell’assemblea Ifab il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha esaltato la figura del Var ritenendola un’innovazione fondamentale per il mondo del calcio e qualcosa dalla quale non si può più tornare indietro: “Se pensiamo a com’era il calcio prima del Var e a come è adesso abbiamo fatto enormi passi avanti, e il calcio adesso è più giusto. Il Var ha semplificato il lavoro degli arbitri, e lavoriamo sempre per migliorarne il ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) “Il Var sta offrendo maggiore giustizia al, lo rende più pulito e aiuta gli arbitri. Ad alcuni dà allegria, ad altri la toglie, dipende dalla decisione. Ed è giusto vincere non per un errore dell’arbitro ma per una decisione corretta. In ogni caso, ora èunVar”. Nel corso dell’assemblea Ifab il presidente della, Gianni, ha esaltato la figura del Var ritenendola un’innovazione fondamentale per il mondo dele qualcosa dalla quale non si può più tornare indietro: “Se pensiamo a com’era ilprima del Var e a come è adesso abbiamo fatto enormi passi avanti, e iladesso è più giusto. Il Var ha semplificato il lavoro degli arbitri, e lavoriamo sempre per migliorarne il ...

Calcio: Ifab, gol valido per tocco di mano accidentale, modifica in vigore da luglio All'incontro che è stato presieduto dal presidente della Federcalcio gallese, Kieran O'Connor, hanno partecipato rappresentanti della Fifa, guidati dal presidente Gianni Infantino nonché della FA, ...

Fifa e Figc a colloquio con il governo: Stadi aperti a fine ottobre Riaprire gli stadi per fine ottobre. Dopo che la scuola sarà andata a regime. E' su questo l'obiettivo che il numero uno della Fifa, Gianni Infantino e quello della Figc, Gabriele Gravina stanno lavorando insieme al premier Giuseppe Conte. Ieri il numero uno del massimo organismo mondiale, che ha riconosciuto a Gravina l'...

