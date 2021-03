Fifa 21 | Cavani | Pedro | Gotze e tanti altri finalmente disponibili su FUT!

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 5 marzo 2021) EA Sports ha avviato il rilascio su21 delle card di FUT relative a quei giocatori che erano ancora assenti dalla modalità Ultimate Team come Edinson, Quaresma etc. Questi giocatori erano assenti soprattutto per questioni legate a licenze e diritti d’immagine: ad agosto, quando EA Sports ha finalizzato i contratti per L'articolo proviene da FUT Universe.