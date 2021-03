Festival Sanremo 2021: quali sono i nomi più assurdi dei cantanti in gara? (Di venerdì 5 marzo 2021) Fasma, Coma Cose, Gaudiano, Willie Peyote sono solo alcuni degli stravaganti nomi dei cantanti del Festival Sanremo 2021. Ma perché si chiamano così? Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata Willie Peyote il suo omaggio al personaggio degli Looney Tunes Tra i nomi più originali e a tratti bizzarri dei cantanti al Festival c’è quello di Guglielmo Bruno in arte Willie Peyote. Il cantante di origine torinese, in gara con i Big del Festival Sanremo 2021, ha recentemente spiegato in un’intervista di aver scelto questo peculiare in parte per richiamare il suo vero nome Willie (traduzione inglese di Guglielmo) e per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Fasma, Coma Cose, Gaudiano, Willie Peyotesolo alcuni degli stravagantideidel. Ma perché si chiamano così?, la scaletta della quarta serata Willie Peyote il suo omaggio al personaggio degli Looney Tunes Tra ipiù originali e a tratti bizzarri deialc’è quello di Guglielmo Bruno in arte Willie Peyote. Il cantante di origine torinese, incon i Big del, ha recentemente spiegato in un’intervista di aver scelto questo peculiare in parte per richiamare il suo vero nome Willie (traduzione inglese di Guglielmo) e per ...

