Festival di Sanremo: vince Gaudiano per la categoria Nuove Proposte. La dedica al papà che non c'è più

Gaudiano vince nella categoria giovani Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Un percorso iniziato ad Area Sanremo e finito sul palco dell'Ariston nella quarta serata. In finale sono arrivati in quattro: Wrongonyou, Folcast, Davide Shorty e Gaudiano; presente anche la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, co-conduttrice accanto ad Amadeus. 

Con la sua Polvere da sparo vince per la categoria Nuove Proposte, Gaudiano, sbaragliando anche il favorito Davide Shorty. Una vittoria arrivata dopo un viaggio lunghissimo, iniziato con le selezioni tra 900 candidati.

