Festival di Sanremo: Simona Ventura positiva al Covid-19 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è stato letteralmente funestato da tutte le complicanze portate dalla pandemia mondiale che ha inseroabilmente investito anche il mondo dello spettacolo. Dopo la positività di un collaboratore di Irama che gli è costato il rischio di estromissione dalla gara, ora un’ospite attesissima per l’ultima serata del Festival di Sanremo è risultata positiva al tampone per il Covid-19: si tratta di Simona Ventura. La positività della conduttrice è stata annunciata poco fa in conferenza stampa, ma ancora non sappiamo se Simona Ventura si collegherà da casa all’Ariston per presenziare, anche se da remoto, al Festival. L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildi2021 è stato letteralmente funestato da tutte le complicanze portate dalla pandemia mondiale che ha inseroabilmente investito anche il mondo dello spettacolo. Dopo la positività di un collaboratore di Irama che gli è costato il rischio di estromissione dalla gara, ora un’ospite attesissima per l’ultima serata deldiè risultataal tampone per il-19: si tratta di. La positività della conduttrice è stata annunciata poco fa in conferenza stampa, ma ancora non sappiamo sesi collegherà da casa all’Ariston per presenziare, anche se da remoto, al. L'articolo proviene da Trash Italiano.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - RadioItalia : Super ospiti di questa sera @ilvolo ! Un momento molto toccante, in ricordo del M° Morricone. Segui con noi il F… - LucaDondoni : A futura memoria, il #festival di #sanremo DEVE durare sino all’1,00. In questa televisione, di questi tempi, andar… - fumoffus : @Vu_Doppia Viola Valentino ??????la grande assente di tutti i festival di Sanremo ?????? - aoutlentilles : RT @chiptizenerased: Sanremo ventiventuno festival dei bisessuali evidentemente perché siamo già a quota tre confermati -