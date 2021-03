Festival di Sanremo: si conferma in testa Ermal Meta, in un giorno celebrativo dei rapporti Puglia-Albania Donato Grande, di Trani, atleta paralimpico, palleggia sul palco dell'Ariston con Zlatan Ibrahimovic (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival di Sanremo sta assumendo prospettive interessantissime per Ermal Meta. Il cantautore barese di adozione, giunto dall’Albania nell’esodo di cui proprio in queste ore la Regione Puglia commemora il trentennale con una seduta straordinaria del consiglio regionale (presenti Edi Rama, premier albanese, e Luigi Di Maio nostro ministro degli Esteri) ha primeggiato anche nella serata dell’interpretazione dei classici della canzone italiana, eseguendo con la Napoli Mandolin orchestra “Caruso” la sera del compleanno di Lucio Dalla oltretutto. Ermal Meta è risultato primo anche con la votazione dell’orchestra. Al secondo posto, per gli orchestrali, l’intramontabile Orietta Berti e terza piazza per ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildista assumendo prospettive interessantissime per. Il cantautore barese di adozione, giunto dall’nell’esodo di cui proprio in queste ore la Regionecommemora il trentennale con una seduta straordinaria del consiglio regionale (presenti Edi Rama, premier albanese, e Luigi Di Maio nostro ministro degli Esteri) ha primeggiato anche nella serata’interpretazione dei classicia canzone italiana, eseguendo con la Napoli Mandolin orchestra “Caruso” la sera del compleanno di Lucio Dalla oltretutto.è risultato primo anche con la votazione’orchestra. Al secondo posto, per gli orchestrali, l’intramontabile Orietta Berti e terza piazza per ...

