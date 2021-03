Festival di Sanremo: gli ascolti (preoccupanti) della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata del Festival di Sanremo 2021, denominata Canzoni d’autore, era dedicata alle cover ed ai duetti. Il terzo appuntamento della kermesse canora si è svolto non senza qualche intoppo di natura tecnica che ha generato non poche discussioni sul web. Andiamo però a vedere quanti ascolti ha raccolto la terza serata di Sanremo dopo il crollo della seconda: nella fascia 20.30-23.00, si sono registrati 10.436.000 spettatori con uno share del 37,4%. Nella fascia 23.00-02.00, 5.803.000 con uno share del 47,9%. La media della serata è stata di 7 milioni e 653 mila spettatori con uno share del 44.3% (circa 2 milioni di spettatori e 10 punti di share in meno rispetto al ... Leggi su trendit (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladeldi2021, denominata Canzoni d’autore, era dedicata alle cover ed ai duetti. Il terzo appuntamentokermesse canora si è svolto non senza qualche intoppo di natura tecnica che ha generato non poche discussioni sul web. Andiamo però a vedere quantiha raccolto ladidopo il crolloseconda: nella fascia 20.30-23.00, si sono registrati 10.436.000 spettatori con uno share del 37,4%. Nella fascia 23.00-02.00, 5.803.000 con uno share del 47,9%. La mediaè stata di 7 milioni e 653 mila spettatori con uno share del 44.3% (circa 2 milioni di spettatori e 10 punti di share in meno rispetto al ...

