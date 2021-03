Festival di Sanremo: ecco il vincitore delle Nuove Proposte (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival di Sanremo, nel corso della sua quarta puntata, ha decretato il vincitore del circuito delle Nuove Proposte. Secondo la classifica delle 3 giurie, al quarto posto c’è Wrongonyou; al terzo posto Folcast. Il vincitore della categoria Nuove Proposte è Gaudiano. Il premio della critica Mia Martini per i Giovani va a Wrongonyou, mentre il premio della critica radio, web e tv Lucio Dalla va a Davide Shorty. L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildi, nel corso della sua quarta puntata, ha decretato ildel circuito. Secondo la classifica3 giurie, al quarto posto c’è Wrongonyou; al terzo posto Folcast. Ildella categoriaè Gaudiano. Il premio della critica Mia Martini per i Giovani va a Wrongonyou, mentre il premio della critica radio, web e tv Lucio Dalla va a Davide Shorty. L'articolo proviene da Trash Italiano.

