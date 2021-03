Festival di Sanremo, brutta sorpresa al risveglio per Amadeus: la notizia è appena arrivata (Di venerdì 5 marzo 2021) Giovedì 4 marzo è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alle cover, con tutti i 26 artisti Big in gara. La puntata è stata seguita da una media di 7.653.000 spettatori telespettatori con il 44,3% di share. La prima serata del Festival del 2 marzo aveva totalizzato una media di 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share, la seconda del 3 marzo una media di 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share. La terza puntata del 2020 aveva invece raccolto 9.836.000 spettatori con share del 54,50%. Gli ascolti di questa edizione restano dunque stabili, anche se continua a stridere il confronto con i dati dello scorso anno, con una differenza di circa due milioni di spettatori e dieci punti di percentuale. La serata di giovedì 4 marzo è stata quella delle cover, con duetti scatenati ed ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 marzo 2021) Giovedì 4 marzo è andata in onda la terza serata deldi2021, dedicata alle cover, con tutti i 26 artisti Big in gara. La puntata è stata seguita da una media di 7.653.000 spettatori telespettatori con il 44,3% di share. La prima serata deldel 2 marzo aveva totalizzato una media di 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share, la seconda del 3 marzo una media di 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share. La terza puntata del 2020 aveva invece raccolto 9.836.000 spettatori con share del 54,50%. Gli ascolti di questa edizione restano dunque stabili, anche se continua a stridere il confronto con i dati dello scorso anno, con una differenza di circa due milioni di spettatori e dieci punti di percentuale. La serata di giovedì 4 marzo è stata quella delle cover, con duetti scatenati ed ...

