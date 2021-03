Festival di Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic arriva in moto dopo incidente (Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivo turbolento sul palco dell’Ariston per Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso del Festival di Sanremo 2021. Lo svedese è infatti arrivato dopo le 23 a fianco di Amadeus, il tutto per colpa di un incidente stradale che avrebbe bloccato il traffico causando il ritardo di Ibrahimovic. Davvero particolare il racconto dello svedese, che sul palco racconta: “Ero fermo da oltre tre ore in macchina, sono sceso e ho fermato un motociclista. Gli ho chiesto ‘Puoi portarmi a Sanremo?’ e lui mi ha portato. Per fortuna era milanista. Ho fatto 60 km in moto per salvare il Festival“. Il tutto con tanto di video girato dallo stesso Ibrahimovic con il cellulare: le ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivo turbolento sul palco dell’Ariston per, ospite fisso deldi. Lo svedese è infattitole 23 a fianco di Amadeus, il tutto per colpa di unstradale che avrebbe bloccato il traffico causando il ritardo di. Davvero particolare il racconto dello svedese, che sul palco racconta: “Ero fermo da oltre tre ore in macchina, sono sceso e ho fermato unciclista. Gli ho chiesto ‘Puoi portarmi a?’ e lui mi ha portato. Per fortuna era milanista. Ho fatto 60 km inper salvare il“. Il tutto con tanto di video girato dallo stessocon il cellulare: le ...

