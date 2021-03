Festival di Sanremo 2021: Ermal Metal vince anche la serata dei duetti. Omaggio a Lucio Dalla. Ibra e Sinisa show (Di venerdì 5 marzo 2021) Ermal Meta ha vinto anche la terza serata, quella dedicata alla canzone d'autore, consolidando così il primato nella classifica generale. A seguire ci sono, nell'ordine, Orietta Berti, Extraliscio e Davide Toffolo, Willie Peyote, Arisa, Maneskin, Annalisa, Max Gazzè. Omaggio a Lucio Dalla. Il duetto fra Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic. La statuaria Vittoria Ceretti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 marzo 2021)Meta ha vintola terza, quella dedicata alla canzone d'autore, consolidando così il primato nella classifica generale. A seguire ci sono, nell'ordine, Orietta Berti, Extraliscio e Davide Toffolo, Willie Peyote, Arisa, Maneskin, Annalisa, Max Gazzè.. Il duetto fra Zlatanhimovic eMihajlovic. La statuaria Vittoria Ceretti L'articolo proviene da Firenze Post.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - RadioItalia : Super ospiti di questa sera @ilvolo ! Un momento molto toccante, in ricordo del M° Morricone. Segui con noi il F… - LucaDondoni : A futura memoria, il #festival di #sanremo DEVE durare sino all’1,00. In questa televisione, di questi tempi, andar… - antonioscali : #sanremo2021 Cosa è successo nella prima serata - 4tu : #FestivaldiSanremo #festivaldisanremo2021 #AscoltiTv Episodio 15 - #SANREMO2021 : il mio pensiero come al solito… -