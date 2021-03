Festival di Sanremo 2021, chi ha vinto le Nuove Proposte? (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 ha emesso questa sera il suo primo verdetto: ecco chi è il vincitore della Categoria Nuove Proposte Nella quarta serata di venerdì 5 Marzo, il Festival di Sanremo 2021 emette il suo primo verdetto, incoronando il vincitore tra le Nuove Proposte, categoria cadetta della kermesse che tuttavia, nella più recente era Baglioni, ha contribuito a lanciare due delle realtà più interessanti e seguite della musica italiana contemporanea: Ultimo e Mahmood. Quattro sono i Giovani che questa sera si contenderanno la vittoria: – Gaudiano con la canzone “Polvere da sparo”, dedicata alla prematura scomparsa del padre a causa di una malattia. – Davide Shorty: l’ex concorrente di X Factor proverà ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildiha emesso questa sera il suo primo verdetto: ecco chi è il vincitore della CategoriaNella quarta serata di venerdì 5 Marzo, ildiemette il suo primo verdetto, incoronando il vincitore tra le, categoria cadetta della kermesse che tuttavia, nella più recente era Baglioni, ha contribuito a lanciare due delle realtà più interessanti e seguite della musica italiana contemporanea: Ultimo e Mahmood. Quattro sono i Giovani che questa sera si contenderanno la vittoria: – Gaudiano con la canzone “Polvere da sparo”, dedicata alla prematura scomparsa del padre a causa di una malattia. – Davide Shorty: l’ex concorrente di X Factor proverà ...

