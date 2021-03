Festival di Sanremo 2021: artisti, scaletta, ospiti, ultime notizie 5 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2021, come sempre tanti gli ospiti e molti ritorni sul palco dell’Ariston. Grande attesa per la finale della categoria Nuove Proposte, ricordiamo che i finalisti sono: Folcast, gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou. Siamo già arrivati alla quarta serata del Festival di Sanremo 2021, 71esima edizione, e dopo la serata di ieri dedicata alla canzone d’autore italiana la gara entra nel vivo. Questa sera torneranno ad esibirsi i campioni con le 26 canzoni in gara. Come sempre Amadeus e Fiorello saranno alla conduzione del Festival in compagnia della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e di Barbara Palombelli (Forum). Tra gli ospiti di questa sera sul palco dell’Ariston ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera quarto appuntamento con ildi, come sempre tanti glie molti ritorni sul palco dell’Ariston. Grande attesa per la finale della categoria Nuove Proposte, ricordiamo che i finalisti sono: Folcast, gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou. Siamo già arrivati alla quarta serata deldi, 71esima edizione, e dopo la serata di ieri dedicata alla canzone d’autore italiana la gara entra nel vivo. Questa sera torneranno ad esibirsi i campioni con le 26 canzoni in gara. Come sempre Amadeus e Fiorello saranno alla conduzione delin compagnia della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e di Barbara Palombelli (Forum). Tra glidi questa sera sul palco dell’Ariston ...

