Festival della Canzone Italiana 2021: le pagelle dei look della terza serata! (Di sabato 6 marzo 2021) Anche la terza serata del Festival della Canzone Italiana 2021, quella dedicata alle cover, è giunta al termine. Tante emozioni, come il ricordo di Lucio Dalla e un amarcord, grazie alla musica d'autore che ha dominato per tutto il tempo. E i look come sono andati, top o flop? Vediamone alcuni, iniziando dal padrone di "casa", ovvero il conduttore. Festival della Canzone Italiana 2021: Amadeus Lo stilista Gai Mattiolo colpisce ancora: un cambio d'abito, aprendo la serata con un completo, camicia e pantaloni classici, facendo risaltare la giacca: un "pitonato", rosso e metallizzato, il tutto corredato da papillon nero. A seguire, un'altra giacca ...

