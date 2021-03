Fermate le regioni | che ora vogliono pure farsi il vaccino Sputnik! da sole

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sarebbe troppo chiedere un passo indietro? Nessun attacco al federalismo e all’autonomia amministrativa, almeno nelle forme un po’ confuse previste dalla Costituzione. Ma l’emergenza Covid-19 e il farraginoso piano vaccinale hanno ribadito lo strano modello regionale che si è instaurato nel Paese. Che senso ha che un ottantenne lombardo sia considerato in testa alle liste per l’inoculazione dele un coetaneo ligure si veda passare davanti, magari con ragione, un più giovane cittadino ma afflitto da patologie pregresse ritenute più invalidanti dell’età? Più in generale, ogni giorno che passa, sembra che l’unità nazionale – e i conseguenti pari diritti, a prescindere dalla latitudine – sia dissolta a favore di una differenziata fruizione di uno dei diritti essenziali, quello alla salute. Se il 27 dicembre per tutti era stato il ‘day’ con ...