Farmacia Sanremo 2021, dalla trifluoperazina di Gazzè al sesso ibuprofene di Aiello (Di venerdì 5 marzo 2021) Farmacia a Sanremo 2021, i testi della 71esima edizione del Festival della canzone italiana hanno un contenuto medicamentoso e terapeutico che supera la modica quantità statisticamente possibile e fisiologicamente tollerabile in un’unica manifestazione canora. Sarà l’attesa messianica del vaccino, il periodo pandemico, la voglia di scongiurare battute su sonniferi e lassativi o la presenza massiccia di virologi, epidemiologi e medici su ogni media, qualcosa ha spodestato i soliti fiori dal palco dell’Ariston di Sanremo. C’è chi dice che siamo di fronte a una reazione al Coma Cose, ma non si tratta di una brutta malattia perché è solo il nome della coppia formata da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano malati, semmai, d’amore. Cosa porta allora Max Gazzè a cantare le virtù dei principi attivi delle ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021), i testi della 71esima edizione del Festival della canzone italiana hanno un contenuto medicamentoso e terapeutico che supera la modica quantità statisticamente possibile e fisiologicamente tollerabile in un’unica manifestazione canora. Sarà l’attesa messianica del vaccino, il periodo pandemico, la voglia di scongiurare battute su sonniferi e lassativi o la presenza massiccia di virologi, epidemiologi e medici su ogni media, qualcosa ha spodestato i soliti fiori dal palco dell’Ariston di. C’è chi dice che siamo di fronte a una reazione al Coma Cose, ma non si tratta di una brutta malattia perché è solo il nome della coppia formata da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano malati, semmai, d’amore. Cosa porta allora Maxa cantare le virtù dei principi attivi delle ...

hollandspideyz : RT @burbankirii: sanremo quest'anno è una farmacia #Sanremo2021 - LaurysChan : RT @drowsinginspace: Be', ma tra l'ibuprofene urlato di prima e la farmacia di Leonardo da Vinci di adesso questo Sanremo tra un po' divent… - drowsinginspace : Be', ma tra l'ibuprofene urlato di prima e la farmacia di Leonardo da Vinci di adesso questo Sanremo tra un po' div… - Eliana__p : Ma siamo a Sanremo o in farmacia? Perché tutti cantano i farmaci #Sanremo2021 - valleinmogano : RT @burbankirii: sanremo quest'anno è una farmacia #Sanremo2021 -