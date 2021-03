Fa tappa a Carrara il tour Out in the Street, alla scoperta delle città a 5 Stelle (Di venerdì 5 marzo 2021) di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau Marmo. Quando pensi al marmo pensi a qualcosa di elegante, puro, splendente, resistente, prezioso. Tutti aggettivi che descrivono anche i sindaci 5 Stelle. Persone pure che dedicano preziosi anni della loro vita alla gestione pubblica e lo fanno con splendente trasparenza, affrontando con stoica resistenza tutte le difficoltà di chi dice “si è sempre fatto così”. Ma loro vanno avanti con tenacia ed eleganza e portano a casa risultati, sanano bilanci e stupiscono realizzando ciò che si riteneva impossibile. Nella seconda puntata di Out in the Street saremo a Carrara, la città del marmo più famoso del mondo. Carrara dal 2017 è amministrata dal MoVimento ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 5 marzo 2021) di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau Marmo. Quando pensi al marmo pensi a qualcosa di elegante, puro, splendente, resistente, prezioso. Tutti aggettivi che descrivono anche i sindaci 5. Persone pure che dedicano preziosi anni della loro vitagestione pubblica e lo fanno con splendente trasparenza, affrontando con stoica resistenza tutte le difficoltà di chi dice “si è sempre fatto così”. Ma loro vanno avanti con tenacia ed eleganza e portano a casa risultati, sanano bilanci e stupiscono realizzando ciò che si riteneva impossibile. Nella seconda puntata di Out in thesaremo a, ladel marmo più famoso del mondo.dal 2017 è amministrata dal MoVimento ...

